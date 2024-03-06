Соловий впервые прокомментировала скандальный Нацотбор, на который потратили 11 миллионов

Немало украинских звезд раскритиковали проведение Национального отбора на Евровидение-2024. Теперь свое мнение по этому поводу высказала Кристина Соловий. Она считает, что конкурс стоит проводить.

По ее мнению, участие в Евровидении – это хороший политический инструмент. В то же время певица поделилась, стоит ли тратить миллионы на проведение Нацотбора и призналась, планирует ли сама в будущем принять участие в песенном конкурсе.

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Что Соловий думает о проведении Нацотбора в Украине

Исполнительница убеждена, что песенный конкурс должен проходить, но с меньшими финансовыми инвестициями со стороны государства.

В других странах мы наблюдаем, что это проходит скромно, но почему-то Украина всегда очень возбуждалась на Евровидение. Мне это не понятно. Но я всегда слежу,

– заявила певица.

Проведение финала Национального отбора состоялось в сотрудничестве НОТУ и "1+1 Продакшн". Согласно данным портала ProZorro, общая стоимость шоу составила 10 999 811,46 гривны, профинансированных из государственного бюджета. Расходы охватили различные аспекты производства, такие как декорации, монтаж, спецэффекты и постановка.

Планирует ли Соловий участвовать в Нацотборе

Артистка рассказала, что Дмитрий Шуров ее уже трижды приглашал, но она отказывалась.

Я просто не успеваю с этим всем объемом всего, что я запланировала, что я хочу и что у меня несется,

– объяснила Кристина.

К тому же певица добавила, что пока не написала песню, которая будет достойна победы на Евровидении. Впрочем, если сделает это, то подастся на Нацотбор.

Если я напишу такую песню, которая достойна победы на Евровидении и это почувствую. У меня очень хорошее чутье в этом смысле. У меня был хороший учитель. И не один. И я думаю, что тогда скажу, что иду на Евровидение,

– заявила Соловий.

Интервью с Кристиной Соловий: смотрите видео онлайн

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