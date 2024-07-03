Кристина Соловий рассекретила имя загадочной Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna – одна из самых загадочных украинских исполнительниц на сегодня. До сих пор никто не знает о том, кто же скрывается под шляпой, однако Кристина Соловий поделилась инсайдерской информацией.

Она заявила, что знает кто такая Klavdia Petrivna. По словам Соловий, это певица родом из Львова.

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Кристина Соловий поделилась, что под шляпой Klavdia Petrivna скрывается Соломия Опрышко.

Я знаю, что это Соломия из Львова. Соломия Опрышко,

– сказала исполнительница.

Она также отметила, что ей интересно, чем закончится история с инкогнито-исполнительницей и добавила, что Klavdia Petrivna сейчас является одной из ее любимых украинских артистов.

Кто такая Klavdia Petrivna