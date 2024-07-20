Это не была игра или битва, – Соловий о Ефросининой, с которой поссорилась на интервью

О громком интервью Кристины Соловий и Маши Ефросининой до сих пор продолжают говорить в сети. Певица в очередной раз прокомментировала свои слова, которые сказала во время откровенного разговора.

Артистка также объяснила, почему согласилась пойти на интервью к ведущей. В то же время исполнительница призналась, что стала более известной после скандальных высказываний.

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Кристина считает разговор с Машей лучшим среди всех, которые имела. Соловий заверила, что имеет мало хороших интервью, поэтому ей было важно пойти к человеку, который бы ее раскрыл и показал настоящей. К тому же узнаваемость певицы сильно выросла после скандала.

Ко мне подходят люди на улице, и узнают меня, как Кристину Соловий, а не мои песни. Люди благодарят меня за то, что я осмелилась сказать о том, о чем другие долго молчали,

– раскрыла артистка.

По словам исполнительницы, она не планировала говорить с Ефросининой о языковом вопросе. Однако, Кристину что-то зацепило в словах Маши, поэтому певица не смогла сдержаться и высказала свое мнение. Певица считает, что кто-то разочаровался после громкого интервью, а кто-то – очаровался ее личностью.

Я не думаю, что это была какая-то игра или битва. Многие люди вообще об этом не думали. О крови на руках. Это было эмоциональное выражение. Я не считаю, что прям вот так кровь на руках. Я говорила о публичных людях, которые тянули сюда "русский мир", в частности это была и Маша,

– подытожила Соловий.

Напомним, телеведущая и артистка имели разные взгляды относительно языкового вопроса, из-за чего между звездами возник спор. Кристина отметила о наличии "крови на руках" у людей, которые размывали границы между Украиной и Россией. Ефросинина впоследствии заверила, что не обижается на певицу. Маша призналась, что не была готова услышать такие слова в свою сторону.