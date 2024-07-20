Артистка також пояснила, чому погодилася піти на інтерв'ю до ведучої. Водночас виконавиця зізналася, що стала більш відомою після скандальних висловлювань.

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Христина вважає розмову з Машею найкращою серед усіх, які мала. Соловій запевнила, що має мало гарних інтерв'ю, тому їй було важливо піти до людини, яка б її розкрила і показала справжньою. До того ж впізнаваність співачки сильно зросла після скандалу.

До мене підходять люди на вулиці, і впізнають мене, як Христину Соловій, а не мої пісні. Люди дякують мені за те, що я наважилася сказати про те, про що інші довго мовчали,

– розкрила артистка.

За словами виконавиці, вона не планувала говорити з Єфросиніною про мовне питання. Однак, Христину щось зачепило у словах Маші, тому співачка не змогла стриматися і висловила свою думку. Співачка вважає, що хтось розчарувався після гучного інтерв'ю, а хтось – зачарувався її особистістю.

Я не думаю, що це була якась гра чи битва. Багато людей взагалі про це не думали. Про кров на руках. Це був емоційний вираз. Я не вважаю, що прям ось так кров на руках. Я говорила про публічних людей, які тягли сюди "русскій мір", зокрема це була і Маша,

– підсумувала Соловій.

Нагадаємо, телеведуча та артистка мали різні погляди щодо мовного питання, через що між зірками виникла суперечка. Христина наголосила про наявність "крові на руках" у людей, які розмивали кордони між Україною і Росією. Єфросиніна згодом запевнила, що не ображається на співачку. Маша зізналася, що не була готова почути такі слова у свій бік.