К тому же она обвинила блогера в предвзятости. Певица объяснила, почему у нее возникла такая мысль.

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Кристина говорит, что это было не интервью, а просто разговор на темы, которые интересовали Эмму Антонюк. Она также добавила, что интервьюер показалась ей недоброжелательной и неискренней.

Я не считаю, что Эмма взяла у меня интервью и что она вообще интервьюер и что она может себя так называть. Это скорее был разговор на темы, которые ее интересовали, и особенно, которые она хотела подсветить или осветить. Мне кажется, это было не очень добросердечно и не очень искренне не только по отношению ко мне, я думаю, что есть очевидная предвзятость. И я бы не рекомендовала ходить к Эмме на интервью,

– сказала артистка.

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Напомним, 18 июля на канале "Это никто не будет смотреть" вышло интервью с Кристиной Соловий. В этом видео она раскрыла широкий спектр тем: от ее творчества и карьеры до личной жизни и мировоззрения. В частности, разговор коснулся контроверсионных моментов, финансовых вопросов, отношений с другими артистами. Обсудились также личные переживания исполнительницы, ее опыт терапии, взгляды на женскую сексуальность и публичный образ.