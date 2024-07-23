До того ж вона звинуватила блогерку в упередженості. Співачка пояснила, чому в неї виникла така думка.

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Христина каже, що це було не інтерв'ю, а просто розмова на теми, які цікавили Емму Антонюк. Вона також додала, що інтерв'юерка здалася їй недоброзичливою та нещирою.

Я не вважаю, що Емма взяла у мене інтерв'ю і що вона взагалі інтерв'юер і що вона може себе так називати. Це швидше була розмова на теми, які її цікавили, і особливо, які вона хотіла підсвітити чи висвітлити. Мені здається, це було не дуже добросердно і не дуже щиро не тільки стосовно мене, я думаю, що є очевидна упередженість. І я б не рекомендувала ходити до Емми на інтерв'ю,

– сказала артистка.

"Тур зірками": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, 18 липня на каналі "Це ніхто не буде дивитися" вийшло інтерв'ю з Христиною Соловій. У цьому відео виконавиця розкрила широкий спектр тем: від її творчості та кар'єри до особистого життя й світогляду. Зокрема, розмова торкнулася контроверсійних моментів, фінансових питань, стосунків з іншими артистами. Обговорили також особисті переживання виконавиці, її досвід терапії, погляди на жіночу сексуальність та публічний образ.