Бывшая жена Остапчука призналась, что любит ходить на свидания, и делает это сейчас. Но она не ответила, свободно ли ее сердце.

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Впрочем, Кристина Горняк поделилась откровенными подробностями относительно интимной жизни. Она рассказала, сколько раз в неделю ей нужен секс.

Если бы каждый день, то классно. На самом деле пока есть силы, пока молодая, чем больше, тем лучше. Есть статистика, что для здоровья нужно три раза в неделю, но все это неправда. Надо больше,

– сказала блогерша.

Кристина Горняк также ответила, что считает ягодицы и улыбку своими самыми сексуальными частями тела. Еще она поделилась, что не хотела бы заняться сексом втроем. Не практикует блогерша и проверки в телефоне партнера.

"Нет, имею свое правило: не залезаю в телефон, потому что можно реально все неправильно понять. Потом будет точно скандал. Поэтому я за то, чтобы спросить прямо. Если вижу, что он постоянно в телефоне, что-то подозреваю, а я еще та подозревака, потому что юрист, то спрошу. Девушки такое очень чувствуют", – подчеркнула бывшая Остапчука.