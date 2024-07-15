Колишня дружина Остапчука зізналась, що любить ходити на побачення, і робить це зараз. Але вона не відповіла, чи вільне її серце.

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Втім, Христина Горняк поділилась відвертими подробицями щодо інтимного життя. Вона розповіла, скільки разів у тиждень їй потрібен секс.

Якби кожен день, то класно. Насправді поки є сили, поки молода, чим більше, тим краще. Є статистика, що для здоров'я потрібно три рази на тиждень, але все це неправда. Треба більше,

– сказала блогерка.

Христина Горняк також відповіла, що вважає сідниці та усмішку своїми найсексуальнішими частинами тіла. Ще вона поділилась, що не хотіла б зайнятися сексом утрьох. Не практикує блогерка і перевірки у телефоні партнера.

"Ні, маю своє правило: не залажу в телефон, бо можна реально все неправильно зрозуміти. Потім буде точно скандал. Тому я за те, щоб спитати прямо. Якщо бачу, що він постійно в телефоні, щось підозрюю, а я ще та подозрєвака, бо юрист, то запитаю. Дівчата таке дуже відчувають", – підкреслила колишня Остапчука.