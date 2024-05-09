Это было непросто, – Горняк показалась возле дома, который купила в браке с Остапчуком
9 мая 2024, 07:30Читати новину українською
Источник:Кристина Горняк
Даже через 2 года после развода Кристина Горняк и ее бывший муж Владимир Остапчук не решили вопрос относительно общего дома. В то же время, вероятно, что дело набирает новые обороты.
Дело в том, что на днях экс-супруга шоумена показалась возле их коттеджа, где давно не была. Она призналась, что приехала, чтобы зафиксировать что там все и как.
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Что Кристина Горняк делала в доме под Киевом
Приехала, проверила общее имущество, все зафиксировала,
– поделилась блогерша.
Впоследствии в своих инстаграмм-сторис она добавила, что "это было непросто, но необходимо".
Что известно о совместном имуществе Остапчука и Горняк
- Во время брака Кристина и Владимир приняли решение приобрести загородное жилье "Золоче Прованс" в селе Вишенки.
- Летом 2022 года строительство дома приближалось к завершению, однако супруги развелись.
- Впоследствии Остапчук и его новая жена Екатерина Полтавская решили провести ремонт в коттедже. В ответ Кристина заявила о своих правах собственности согласно украинскому законодательству, утверждая, что дом является общей собственностью, и попросила, чтобы жилищный вопрос был решен мирным путем при ее участии.
- Позже Горняк рассказала, что бывший муж постоянно колебался в своем решении относительно жилья. То он хотел отдать ей весь дом, то вообще не соглашался делиться.
- В свою очередь экс-супруга дала Владимиру время на обдумывание позиции, предупредив, что в случае необходимости будет подан иск в суд.