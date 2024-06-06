Желает идти в суд, Кристина Горняк рассказала о разделе дома с Остапчуком
Источник:Кристина Горняк
Владимир Остапчук и Кристина Горняк развелись около полутора лет назад, но они до сих пор не поделили общее имущество. Дело может дойти до суда.
Поклонники в очередной раз поинтересовались у бывшей жены Остапчука, есть ли новости относительно совместного дома с шоуменом. Кристина Горняк ответила в инстаграм-сториз.
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Нотариус сообщила, что Владимир Остапчук не захотел решить проблему мирным путем. Похоже, что они будут судиться за общее имущество.
К сожалению, на мое предложение сесть за стол переговоров и пойти на медиацию – мне моим бывшим мужем отказано,
– написала Кристина Горняк.
Кристина Горняк о доме / Фото из инстаграм-сториз
Блогер пообещала держать своих фанов в курсе всех новостей и поблагодарила за волнение.
"Я все же думала, что лучше путем переговоров сесть и решить, и почему-то так думаю только я... Бывший желает идти в суд, тратить средства и нервы, а я хотела все как-то тихо, полюбовно. Три года совместной жизни, есть за что и благодарить, и не благодарить", – добавила Горняк.
Остапчук и Горняк не поделили дом
- Ранее Владимир Остапчук начал делать ремонт в доме с женой Екатериной Полтавской. Тогда Кристина Горняк писала, что не хочет выносить ссоры, но за дом ей обидно.
- Впоследствии блогер призналась о том, что Владимир Остапчук постоянно колебался в своем решении относительно дома. Он хотел отдать ей весь дом, а потом вообще не соглашался делиться. Кристина дала время шоумену на размышления. В противном случае она будет подавать в суд.
- Месяц назад Кристина Горняк появилась возле совместного дома, который она купила вместе с бывшим мужем. Она проверила состояние имущества и зафиксировала его.