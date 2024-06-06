Желает идти в суд, Кристина Горняк рассказала о разделе дома с Остапчуком

Владимир Остапчук и Кристина Горняк развелись около полутора лет назад, но они до сих пор не поделили общее имущество. Дело может дойти до суда.

Поклонники в очередной раз поинтересовались у бывшей жены Остапчука, есть ли новости относительно совместного дома с шоуменом. Кристина Горняк ответила в инстаграм-сториз.

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Нотариус сообщила, что Владимир Остапчук не захотел решить проблему мирным путем. Похоже, что они будут судиться за общее имущество.

К сожалению, на мое предложение сесть за стол переговоров и пойти на медиацию – мне моим бывшим мужем отказано,

– написала Кристина Горняк.



Кристина Горняк о доме / Фото из инстаграм-сториз

Блогер пообещала держать своих фанов в курсе всех новостей и поблагодарила за волнение.

"Я все же думала, что лучше путем переговоров сесть и решить, и почему-то так думаю только я... Бывший желает идти в суд, тратить средства и нервы, а я хотела все как-то тихо, полюбовно. Три года совместной жизни, есть за что и благодарить, и не благодарить", – добавила Горняк.

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