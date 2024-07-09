Группа Kozak System презентовала новую лирическую песню, которая способна растрогать до слез

Украинская группа Kozak System презентовала новую мощную песню и клип. Композиция рассказывает историю, которая откликнется в сердцах многих украинцев.

Музыку и слова к новой песне Kozak System написал Сергей Соловий. В треке под названием "Прощавай, Голубко" рассказывают о любви между воином и его девушкой.

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Пара переписывается о том, что они будут делать после победы: поженятся, заведут собаку, взойдут на Эверест. Любимая с нетерпением ждет, когда вернется в украинский Донецк.

Но проклятая война оборвала жизнь воина. И теперь он обращается к любимой из теплых краев, где будет ждать ее и любить всю ее земную жизнь,

– рассказывается в песне.

Роль воина в клипе сыграл украинский актер Андрей Исаенко, а режиссером видео стала Виктория Квитка. Съемки проходили на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

Фаны поделились впечатлениями после прослушивания трека. Он растрогал и растрогал многих: