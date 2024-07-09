Музику та слова до нової пісні Kozak System написав Сергій Соловій. У треку під назвою "Прощавай, Голубко" розповідають про кохання між воїном і його дівчиною.

До слова У той час, коли ракети летять на "Охматдит": українці продовжують слухати російську музику

Пара листується про те, що вони робитимуть після перемоги: одружаться, заведуть собаку, зійдуть на Еверест. Кохана з нетерпінням чекає, коли повернеться в українських Донецьк.

Але клята війна обірвала життя воїна. І тепер він звертається до коханої з вирію, де чекатиме її і кохатиме все її земне життя,

– розповідається у пісні.

Роль воїна у кліпі зіграв український актор Андрій Ісаєнко, а режисеркою відео стала Вікторія Квітка. Знімання відбувалися на території Національного музею народної архітектури та побуту України.

Фани поділилися враженнями після прослуховування треку. Він розчулив і зворушив багатьох: