Музыку и слова к новой песне Kozak System написал Сергей Соловий. В треке под названием "Прощавай, Голубко" рассказывают о любви между воином и его девушкой.
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Пара переписывается о том, что они будут делать после победы: поженятся, заведут собаку, взойдут на Эверест. Любимая с нетерпением ждет, когда вернется в украинский Донецк.
Но проклятая война оборвала жизнь воина. И теперь он обращается к любимой из теплых краев, где будет ждать ее и любить всю ее земную жизнь,
– рассказывается в песне.
Роль воина в клипе сыграл украинский актер Андрей Исаенко, а режиссером видео стала Виктория Квитка. Съемки проходили на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины.
Фаны поделились впечатлениями после прослушивания трека. Он растрогал и растрогал многих:
- "Реально, я расплакалась от этой песни... Сколько молодых, умных, светлых, настоящих, отважных, лучших – забрала уже война и сколько еще заберет";
- "Я не знаю, как вы это делаете, но любая песня, любой клип просто разрывает сердце на мелкие куски. Спасибо вам! Светлая память каждому нашему воину, который погиб, чтобы мы жили";
- "Боже, как грустно. Сколько сломанных судеб, несбывшихся планов и мечтаний... Проклятая война. Спасибо вам, ребята, за эмоции".