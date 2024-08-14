Королева Иордании опубликовала на своей странице новое семейное фото. Рания позировала в домашней атмосфере вместе с мужем и новоиспеченным дедушкой, Абдаллой II.

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Королева Рания показалась в темных брюках и белой кофточке. Она сидела в мягком белом кресле, держа на руках внучку Иман.

Столько милоты в моих руках,

– подписала фото королева Рания.



Королева Рания с мужем и внучкой / Фото из инстаграма королевы Рании

Королева Рания стала бабушкой

В апреле этого года королевский двор сообщил, что наследный принц Хусейн бин Абдалла II и его жена, принцесса Раджва, готовятся стать родителями. У супругов родился первенец уже в августе.

У принца Хусейна и принцессы Раджвы родилась девочка. Ее назвали – Иман.

Ранее королевская семья показывала счастливые фото семьи после пополнения и выписки из медицинского центра короля Хусейна.