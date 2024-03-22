Королева Максима поддержала украинских бойцов, которые проходят реабилитацию в Нидерландах

Королева Нидерландов посетила реабилитационный центр Aardenburg. Там проходят лечение украинские военные после ранений.

Военный реабилитационный центр Аарденбург расположен в городе Дорн. Украинские защитники получают там помощь, которая недоступна, или малодоступна в Украине.

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Королева Нидерландов встретилась с украинскими бойцами

Королева Максима посетила реабилитационный центр и пообщалась с защитниками об их опыте и пути к выздоровлению. Раненые бойцы выполняют упражнения на ходьбу, движение, работают с деревом и металлом.



Королева Максима в реабилитационном центре / Фото из инстаграма королевской семьи



Королева Максима в реабилитационном центре / Фото из инстаграма королевской семьи

Также королева Нидерландов общалась с руководителем реабилитационного центра о методах лечения и уход бойцов. Ее Величество общалась с персоналом, командой врачей.

Мировые звезды поддерживают Украину: последние новости

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, королева Максима и раньше поддерживала Украину. Особенно часто она это делает через символы в образах. В прошлом году она появилась на Карибах в ярко-голубом платье-вышиванке свободного кроя с украинским аутентичным орнаментом белого цвета. Бренд Foberini с благодарностью отреагировал на это.