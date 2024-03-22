Военный реабилитационный центр Аарденбург расположен в городе Дорн. Украинские защитники получают там помощь, которая недоступна, или малодоступна в Украине.

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Королева Нидерландов встретилась с украинскими бойцами

Королева Максима посетила реабилитационный центр и пообщалась с защитниками об их опыте и пути к выздоровлению. Раненые бойцы выполняют упражнения на ходьбу, движение, работают с деревом и металлом.


Королева Максима в реабилитационном центре / Фото из инстаграма королевской семьи


Королева Максима в реабилитационном центре / Фото из инстаграма королевской семьи

Также королева Нидерландов общалась с руководителем реабилитационного центра о методах лечения и уход бойцов. Ее Величество общалась с персоналом, командой врачей.

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