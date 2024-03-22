Военный реабилитационный центр Аарденбург расположен в городе Дорн. Украинские защитники получают там помощь, которая недоступна, или малодоступна в Украине.
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Королева Нидерландов встретилась с украинскими бойцами
Королева Максима посетила реабилитационный центр и пообщалась с защитниками об их опыте и пути к выздоровлению. Раненые бойцы выполняют упражнения на ходьбу, движение, работают с деревом и металлом.
Королева Максима в реабилитационном центре / Фото из инстаграма королевской семьи
Королева Максима в реабилитационном центре / Фото из инстаграма королевской семьи
Также королева Нидерландов общалась с руководителем реабилитационного центра о методах лечения и уход бойцов. Ее Величество общалась с персоналом, командой врачей.
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