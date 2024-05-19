Королева Камилла впервые за долгое время поделилась подробностями самочувствия онкобольного Чарльза ІІІ
19 мая 2024, 15:44Читати новину українською
Источник:People
Чарльз III, который лечится от рака, частично вернулся к выполнению своих королевских обязанностей. Теперь его жена Камилла рассказала о самочувствии монарха.
Отметим, что Его Величество очень рад вернуться к работе после лечения. Однако, как отмечают инсайдеры, он выражал разочарование тем, что пришлось уменьшить свою активность на это время.
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Что королева Камилла сказала о самочувствии мужа
Ее Величество поделилась, что Чарльз ІІІ постепенно выздоравливает. Королева с юмором добавила, что было бы лучше, если бы монарх "вел себя хорошо".
Заметим, племянник Его Величества подчеркнул, что дядя "очень хочет вернуться к нормальной жизни".
Что известно о состоянии здоровья Чарльза III
- В январе монарх прошел лечение увеличения простаты в частной лондонской клинике.
- Однако врачи нашли тревожную проблему, которая впоследствии подтвердилась как форма рака.
- К счастью, болезнь обнаружили на ранней стадии, что позволило королю оперативно начать лечение.
- Он проходил курс химиотерапии в Лондоне. Известно, что в результате этого даже потерял вкус.
- Так, уже 30 апреля Его Величество вернулся к выполнению своих официальных обязанностей и вместе с королевой Камиллой посетил онкологический центр.
- Потом королевская пара пригласила представителей креативных индустрий на садовую вечеринку на территории Букингемского дворца.
- Кроме того, монарх провел дипломатические встречи с послами Буркина-Фасо и Узбекистана и побывал на гала-вечере в честь Антонио Паппано, уважаемого музыкального руководителя Королевского оперного театра.