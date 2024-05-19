Королева Камилла впервые за долгое время поделилась подробностями самочувствия онкобольного Чарльза ІІІ

Чарльз III, который лечится от рака, частично вернулся к выполнению своих королевских обязанностей. Теперь его жена Камилла рассказала о самочувствии монарха.

Отметим, что Его Величество очень рад вернуться к работе после лечения. Однако, как отмечают инсайдеры, он выражал разочарование тем, что пришлось уменьшить свою активность на это время.

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Что королева Камилла сказала о самочувствии мужа

Ее Величество поделилась, что Чарльз ІІІ постепенно выздоравливает. Королева с юмором добавила, что было бы лучше, если бы монарх "вел себя хорошо".

Заметим, племянник Его Величества подчеркнул, что дядя "очень хочет вернуться к нормальной жизни".

Что известно о состоянии здоровья Чарльза III