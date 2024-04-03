Среди них – гостиная, где покойная королева в последний раз встречалась с бывшим премьер-министром Лиз Трасс. В то же время ранее гости за отдельную оплату могли зайти только в танцевальный зал Балморала.
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Почему Чарльз разрешил туристам посещать комнаты замка
Эти меры направлены на увеличение доходов королевского двора. Дело в том, что плата за вход в Балморал будет составлять 100 фунтов. В то же время билет, включающий послеобеденный чай, будет стоить 150.
Интересно также, что за день только 40 посетителям будет разрешен вход в замок. Они смогут увидеть гостиную и другие комнаты. Однако доступ в спальню Елизаветы, где она умерла, останется закрытым.
Замок Берморал, где умерла Елизавета / Фото en-vols
Что известно о Берморал
- Он расположен на берегу реки Ди в Абердиншире, Шотландия. Королевская семья регулярно посещает замок с 1852 года. Каждый год они проводят около трех месяцев в Абердиншире, обычно приезжая в августе.
- Известно, что Берморал для личного пользования приобрел принц Альберт.
- Кроме того, здание служит официальной частной резиденцией английских королей.
- У стен Берморала также есть ресторанчики и кафе, куда могут прийти туристы.