Серед них – вітальня, де покійна королева востаннє зустрічалася з колишньою прем'єр-міністеркою Ліз Трасс. Водночас раніше гості за окрему оплату могли зайти лише до танцювального залу Балморалу.

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Чому Чарльз дозволив туристам відвідувати кімнати замку

Ці заходи спрямовані на збільшення доходів королівського двору. Річ у тім, що плата за вхід у Балморал становитиме 100 фунтів. Водночас квиток, що включає післяобідній чай, коштуватиме 150.

Цікаво також, що за день лише 40 відвідувачам буде дозволено вхід у замок. Вони зможуть побачити вітальню й інші кімнати. Однак доступ до спальні Єлизавети, де вона померла, залишиться закритим.



Замок Берморал, де померла Єлизавета / Фото en-vols

Що відомо про Берморал