Ранее принц Гарри думал над переездом из США в Великобританию. Он вместе с женой Меган Маркл рассматривал возможность жизни на две страны. Таким образом, мужчина хотел сблизиться с королевской семьей.

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Как отметил инсайдер, отношения между королем Чарльзом III и его младшим сыном значительно ухудшились после последнего визита принца Гарри в Великобританию в мае. Тогда мужчина отпраздновал 10-ю годовщину Игр Непокоренных, которые являются одним из крупнейших его достижений. Однако, монарх проигнорировал приглашение принца Гарри и не пришел на церемонию из-за насыщенного графика работы.

В то же время источник считает, что младший сын короля хотел убедить отца восстановить официальную защиту над ним с Меган. Известно, что принц в течение четырех лет борется за свою безопасность в суде, поэтому он хотел как можно скорее завершить этот процесс, но пока безрезультатно.

Как заметил инсайдер, король Чарльз III не отвечает на звонки Гарри и игнорирует письма младшего сына.

Он сейчас недоступен. Звонки Гарри остаются без ответа. Он пытался связаться с королем, но эти звонки тоже остаются без ответа,

– сообщил источник.

Напомним, в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей. Супруги не могли смириться с постоянной слежкой от представителей СМИ и запретом от Букингемского дворца развивать бренд с названием SussexRoyal. С тех пор пара живет в США вместе с детьми.