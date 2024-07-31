Лорд Феллоуз известен как бывший личный секретарь королевы Елизаветы II. Также он был дядей принца Уильяма и принца Гарри.

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Причины смерти лорда пока не разглашаются.

Заметим, граф Чарльз Спенсер, младший брат принцессы Дианы, подтвердил смерть лорда Феллоуза и почтил его как "настоящего джентльмена". Он вспоминал Роберта как исключительного человека, полного юмора, мудрости и честности.

Я очень горжусь тем, что был его зятем,

– подчеркнул Спенсер.

Напомним, лорд Феллоуз занимал должность личного секретаря королевы с 1990 до 1999 года. Он сыграл ключевую роль в поддержке монархии во время кризисного 1992 года, который Елизавета II назвала своим "annus horribilis" (ужасным годом). Этот период включал развод трех ее детей, пожар в Виндзорском замке и общее падение популярности королевской семьи.

К тому же Роберт имел тесные родственные связи с королевской семьей, поскольку был женат на леди Джейн Спенсер, старшей сестрой принцессы Дианы, что делало его дядей принцев Уильяма и Гарри. Кроме того, он приходился двоюродным братом Рональду Фергюсону, отцу Сары Фергюсон, бывшей жены принца Эндрю.