Он разочарован, – племянник Чарльза III раскрыл подробности самочувствия короля

Новость о якобы смерти короля Чарльза III облетела всю сеть. Несмотря на ее не правдивость, люди еще больше заинтересовалась состоянием здоровья монарха. Так, старший племянник Питер Филипс поделился подробностями самочувствия Его Величества.

По словам родственника, король очень хочет как можно скорее вернуться к своим обязанностям. Однако, пока это не является возможным.

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Новые подробности состояния здоровья монарха

Питер Филипс отметил, что Чарльз активно борется с раком и имеет желание как можно быстрее справиться со всеми трудностями, чтобы уже начать работать в полную силу. По мнению племянника, монарх очень расстроен, однако одновременно и прагматичен. К тому же тот всегда подталкивает свой персонал и врачей, чтобы те наконец сообщили об улучшении его состояния.

Он в хорошем настроении. Однако, я думаю, что он очень расстроен тем, что не может делать все, что хочет. Но он очень прагматичный. Он понимает, что есть период времени, когда ему действительно нужно сосредоточиться на себе, но в то же время он всегда подталкивает свой персонал и всех своих врачей и медсестер к тому, чтобы они могли сказать: "Я действительно могу это сделать? Могу?",

– признался Питер Филипс.

К тому же племянник отметил о стремлении короля как можно быстрее вернуться к своей обычной жизни, однако тот понимает, что все придет со временем.

Он разочарован тем, что восстановление, возможно, займет немного больше времени, чем хотелось бы,

– добавил племянник монарха.

Что известно о здоровье короля Чарльза III