По словам Блейк, ее унизила собственная неудачная шутка. Актрисе очень стыдно перед Кейт за содеянное.

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Как Лайвли высмеяла Миддлтон

Ко Дню матери принцесса Уэльская поделилась чувственными фото с детьми. К тому же это было первое появление Кейт в информационном пространстве после перенесенной операции. Однако, пользователи обнаружили фотошоп, а Ее Высочество призналась, что "как фотограф-любитель экспериментирует с редактированием" и извинилась за "путаницу с семейным фото".

В то же время Блейк Лайвли успешно воспользовалась скандалом и прорекламировала собственный бизнес Betty Buzz, который специализируется на напитках. Актриса опубликовала фотографию с открыто неуклюжим фотошопом, с целью высмеять Ее Высочество.



Блейк Лайвли насмехается над Кейт Миддлтон / Удаленное фото из инстаграма актрисы

Однако, все изменилось после заявления Кейт о болезни раком, тогда Блейк стало очень стыдно за нелепый поступок. В то же время поклонники обвинили актрису в лицемерии.

Лайвли, вместе со своим мужем Райаном Рейнольдсом, уважает личное пространство и приватность, поскольку сама имеет четырех детей, поэтому публично извинилась перед принцессой.

Я сделала глупый пост о "промахах с фотошопом", и он меня сегодня унизил. Простите меня. Посылаю всем свою любовь и наилучшие пожелания,

– написала актриса.



Извинения Лайвли перед Миддлтон / Скриншот из инстаграм-сторис актрисы

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