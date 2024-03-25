По словам Блейк, ее унизила собственная неудачная шутка. Актрисе очень стыдно перед Кейт за содеянное.
К слову У Кейт Миддлтон обнаружили рак, а о смерти Чарльза III запустили фейк: самые громкие события недели
Как Лайвли высмеяла Миддлтон
Ко Дню матери принцесса Уэльская поделилась чувственными фото с детьми. К тому же это было первое появление Кейт в информационном пространстве после перенесенной операции. Однако, пользователи обнаружили фотошоп, а Ее Высочество призналась, что "как фотограф-любитель экспериментирует с редактированием" и извинилась за "путаницу с семейным фото".
В то же время Блейк Лайвли успешно воспользовалась скандалом и прорекламировала собственный бизнес Betty Buzz, который специализируется на напитках. Актриса опубликовала фотографию с открыто неуклюжим фотошопом, с целью высмеять Ее Высочество.
Блейк Лайвли насмехается над Кейт Миддлтон / Удаленное фото из инстаграма актрисы
Однако, все изменилось после заявления Кейт о болезни раком, тогда Блейк стало очень стыдно за нелепый поступок. В то же время поклонники обвинили актрису в лицемерии.
Лайвли, вместе со своим мужем Райаном Рейнольдсом, уважает личное пространство и приватность, поскольку сама имеет четырех детей, поэтому публично извинилась перед принцессой.
Я сделала глупый пост о "промахах с фотошопом", и он меня сегодня унизил. Простите меня. Посылаю всем свою любовь и наилучшие пожелания,
– написала актриса.
Извинения Лайвли перед Миддлтон / Скриншот из инстаграм-сторис актрисы
Что известно о раке у Кейт Миддлтон
- В январе 2023 года Ее Высочество перенесла операцию на брюшной полости. После дополнительного обследования у нее обнаружили рак.
- На фоне слухов о внезапном исчезновении Кейт из сети, принцесса 22 марта опубликовала обращение, где официально сообщила о наличии рака.
- Кенсингтонский дворец решил не разглашать конкретную информацию о типе или стадии онкозаболевания, однако известно, что Кэтрин сейчас проходит профилактическую химиотерапию.
- Из-за лечения принцесса Уэльская не сможет присутствовать на нынешнем Пасхальном богослужении с королевской семьей.