До початку романтичних стосунків закохані були давно знайомі. Втім, роман зірок почався під час повномасштабного вторгнення.
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Костянтин поділився з шанувальниками серією кадрів з дружиною – дизайнеркою Наталією Камінською. Молоде подружжя було вбране в образи чорного кольору.
Костянтин Войтенко одружився вдруге / Фото з інстаграму актора
Актор одягнув чорний смокінг і туфлі. Дизайнерка обрала для себе прозору мереживну сукню, підбори та чокер. На фото пара демонструє свої обручки та радіє новому статусу.
Відомо, що Наталія взяла прізвище чоловіка, і тепер вона Войтенко.
"Чоловік і дружина", – написав Костянтин.
Костянтин і Наталія Войтенки / Фото з інстаграму актора
Мережа засипала подружжя компліментами та привітаннями. Користувачі бажають парі спокійного сімейного життя.
- "Викликайте пожежників. Кайф! Вітаю вас, і будьте дуже щасливими!";
- "Нехай щастя буде тільки для двох! Вітаю з новим статусом";
- "Чорна сукня – найкраще, що я бачила за останній час. Бажаю вам щастя!";
- "Дуже гарні та щасливі, головне – на своїй хвилі";
- "Вітаємо молодят! Бережіть одне одного усе життя!".
Що відомо про дружину Войтенка
- Навесні 2023 року стало відомо про роман актора з українською дизайнеркою Наталією Камінською.
- Вона вже давно знайома з Войтенком, але їхні стосунки зав’язалися після початку повномасштабного вторгнення. У той період Костянтин допомагав волонтерам, а Наталя повернулася з-за кордону, щоб знайти зниклу кішку.
- Жінка має власний інтернет-магазин одягу та аксесуарів – KAMINS'KA.
- Ба більше, Наталія виховує 4-річного сина.