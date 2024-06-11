До початку романтичних стосунків закохані були давно знайомі. Втім, роман зірок почався під час повномасштабного вторгнення.

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Костянтин поділився з шанувальниками серією кадрів з дружиною – дизайнеркою Наталією Камінською. Молоде подружжя було вбране в образи чорного кольору.



Костянтин Войтенко одружився вдруге / Фото з інстаграму актора

Актор одягнув чорний смокінг і туфлі. Дизайнерка обрала для себе прозору мереживну сукню, підбори та чокер. На фото пара демонструє свої обручки та радіє новому статусу.

Відомо, що Наталія взяла прізвище чоловіка, і тепер вона Войтенко.

"Чоловік і дружина", – написав Костянтин.



Костянтин і Наталія Войтенки / Фото з інстаграму актора

Мережа засипала подружжя компліментами та привітаннями. Користувачі бажають парі спокійного сімейного життя.

"Викликайте пожежників. Кайф! Вітаю вас, і будьте дуже щасливими!";

"Нехай щастя буде тільки для двох! Вітаю з новим статусом";

"Чорна сукня – найкраще, що я бачила за останній час. Бажаю вам щастя!";

"Дуже гарні та щасливі, головне – на своїй хвилі";

"Вітаємо молодят! Бережіть одне одного усе життя!".

Що відомо про дружину Войтенка