До початку романтичних стосунків закохані були давно знайомі. Втім, роман зірок почався під час повномасштабного вторгнення.

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Костянтин поділився з шанувальниками серією кадрів з дружиною – дизайнеркою Наталією Камінською. Молоде подружжя було вбране в образи чорного кольору.

Костянтин Войтенко одружився вдруге
Костянтин Войтенко одружився вдруге / Фото з інстаграму актора

Актор одягнув чорний смокінг і туфлі. Дизайнерка обрала для себе прозору мереживну сукню, підбори та чокер. На фото пара демонструє свої обручки та радіє новому статусу.

Відомо, що Наталія взяла прізвище чоловіка, і тепер вона Войтенко.

"Чоловік і дружина", – написав Костянтин.

Костянтин і Наталія Войтенки
Костянтин і Наталія Войтенки / Фото з інстаграму актора

Мережа засипала подружжя компліментами та привітаннями. Користувачі бажають парі спокійного сімейного життя.

  • "Викликайте пожежників. Кайф! Вітаю вас, і будьте дуже щасливими!";
  • "Нехай щастя буде тільки для двох! Вітаю з новим статусом";
  • "Чорна сукня – найкраще, що я бачила за останній час. Бажаю вам щастя!";
  • "Дуже гарні та щасливі, головне – на своїй хвилі";
  • "Вітаємо молодят! Бережіть одне одного усе життя!".

Що відомо про дружину Войтенка

  • Навесні 2023 року стало відомо про роман актора з українською дизайнеркою Наталією Камінською.
  • Вона вже давно знайома з Войтенком, але їхні стосунки зав’язалися після початку повномасштабного вторгнення. У той період Костянтин допомагав волонтерам, а Наталя повернулася з-за кордону, щоб знайти зниклу кішку.
  • Жінка має власний інтернет-магазин одягу та аксесуарів – KAMINS'KA.
  • Ба більше, Наталія виховує 4-річного сина.