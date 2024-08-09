Правоохранители задержали парня, который планировал теракт на концерте Тейлор Свифт в Вене

Австрийские правоохранители задержали 19-летнего исламиста, который планировал совершить террористическую атаку на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене. Обвиняемого уже допросили.

Кроме того, обыскали его дом. Оказалось, что 19-летний парень был сторонником террористической организации "Исламское государство".

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Задержанный признался, что намеревался совершить нападение с помощью взрывчатки и холодного оружия, с целью убить себя и большое количество людей. Во время обыска в его доме обнаружили химические вещества для изготовления взрывчатки, оружие и пропагандистские материалы "Исламского государства".

Обвиняемый был допрошен следователями и уже сделал исчерпывающее признание. Он сообщил, что хотел совершить нападение с помощью взрывчатки и колюче-режущего оружия, которое мы также изъяли. Он рассматривал оба варианта, и хотел убить себя и большое количество людей или сегодня, или завтра на концерте,

– рассказал директор Управления государственной защиты и разведки Австрии Омар Хайяви-Пирхнер.

Заметим, кроме главного подозреваемого, задержаны еще два человека: 17-летний работник компании-подрядчика концерта и 15-летний подросток, который контактировал с главным фигурантом дела. Известно, что во время обыска дома 17-летнего юноши также было обнаружено большое количество материалов и атрибутики "ИГ" и "Аль-Каиды". Сейчас он отказывается давать показания.

Еще необходимо провести тщательное расследование, чтобы определить его точную роль,

– отметил глава австрийской спецслужбы.

Правоохранители не исключают, что к планированию теракта могли быть причастны и другие лица. Расследование продолжается. В связи с этим концерты Тейлор Свифт, запланированные на стадионе Эрнста Гаппеля в Вене на 8, 9 и 10 августа, отменены. Организаторы сообщили, что посетителям вернут деньги за билеты.