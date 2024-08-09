Детские книги Джереми Стронга издавались в Украине, начиная с 2005 года. Он даже приезжал в нашу страну. В частности, он был на форуме издателей во Львове.

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О смерти Джереми Стронга сообщило украинское издание. Выяснилось, что автор детских книг ушел из жизни еще 4 августа. 18 ноября он бы мог праздновать 75-летие.

Юмор в его книгах – универсальный, он рассмешит как детей, так и взрослых читателей, которые ищут отдых в книге. Джереми Стронг всегда писал проникновенно и легко, его герои не стараются быть вежливыми, только настоящими и искренними. Они вдохновляют жить свою жизнь, воплощать самые безумные идеи и не беспокоиться о том, что о тебе подумают другие,

– отметили в издательстве.

В Издательстве Старого Льва добавили, что Джереми Стронгу "в течение всей жизни удалось не растерять детскую непосредственность и заинтересованность миром, его истории побуждают беречь это состояние, несмотря на возраст и обстоятельства".

Отметим, за свою литературную карьеру Джереми Стронг создал около 100 книг для детей и подростков. Его произведения публиковались ведущими британскими детскими издательствами, в частности Puffin и Scholastic.

В то же время в Украине книги Джереми Стронга выходили в Издательстве Старого Льва в серии "Чтение для хохота". Среди них – "Ракета на четырех лапах", "Гармидер в школе", "Мой братик – телезвезда", "Турецкие приключения с близнецами", "Знакомьтесь: Фараон!", "Комнатные пираты", "Каникулы с близнецами", "Забавная коронация", "Мой папа и зеленый аллигатор", "Викинг в моей постели" и другие.