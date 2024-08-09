Крім того, обшукали його дім. Виявилося, що 19-річний хлопець був прихильником терористичної організації "Ісламська держава".

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Затриманий зізнався, що мав намір здійснити напад за допомогою вибухівки та холодної зброї, маючи на меті вбити себе та велику кількість людей. Під час обшуку в його будинку виявили хімічні речовини для виготовлення вибухівки, зброю та пропагандистські матеріали "Ісламської держави".

Обвинувачений був допитаний слідчими й вже зробив вичерпне зізнання. Він повідомив, що хотів здійснити напад за допомогою вибухівки та колюче-ріжучої зброї, яку ми також вилучили. Він розглядав обидва варіанти, і хотів вбити себе та велику кількість людей або сьогодні, або завтра на концерті,

– розповів директор Управління державного захисту та розвідки Австрії Омар Хайяві-Пірхнер.

Зауважимо, окрім головного підозрюваного, затримано ще двох осіб: 17-річного працівника компанії-підрядника концерту та 15-річного підлітка, який контактував з головним фігурантом справи. Відомо, що під час обшуку будинку 17-річного юнака також було виявлено велику кількість матеріалів та атрибутики "ІД" та "Аль-Каїди". Наразі він відмовляється свідчити.

Ще необхідно провести ретельне розслідування, щоб визначити його точну роль,

– зазначив очільника австрійської спецслужби.

Правоохоронці не виключають, що до планування теракту могли бути причетні й інші особи. Розслідування триває. У зв'язку з цим концерти Тейлор Свіфт, заплановані на стадіоні Ернста Гаппеля у Відні на 8, 9 і 10 серпня, скасовані. Організатори повідомили, що відвідувачам повернуть гроші за квитки.