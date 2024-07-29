Известно, что Лобода презентовала украиноязычный альбом в 2023 году. Впрочем, артистка не намерена отказываться от российской, о чем неоднократно подчеркивала.

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Мнения украинцев относительно Светланы разделились: кто-то с нетерпением ожидает ее выступления, а кто-то так и не простил сотрудничество с Россией. Серга прокомментировал попытки Лободы закрепиться снова в Украине. Он заметил, что страна ее не оттолкнула, а показала теперешнее положение дел.

Самым ярким проявлением реакции граждан мужчина назвал скандальное возвращение Светланы в Харьков. Тогда певица унизила 16-летнюю девушку в Харькове, которая пришла на ее выступление с плакатом "Харьков без Лободы".

Дело в том, что всегда сила попытки и сила желания измеряется результатом, который достигнут. Если ты хочешь войти в это сообщество, то ты должен понять, чем ты готов пожертвовать ради этого. В этом случае, это жертва персоной, этим самым эго. Она не захотела приносить эту жертву,

– подчеркнул Коля.

Военный заверил, что украинцы умеют прощать, но для этого надо извиниться. Однако, ей стоит делать это, пока она не реабилитируется в глазах граждан.

Она увидела цену, которую приходится платить за ошибки, и она не была согласна с этой ценой. На самом деле Украина, украинский народ, люди, они умеют прощать. Но для того, чтобы тебя простили, нужно попросить прощения. И попросить это не так, как если бы ты это хотел сделать, а так, как это будет работать,

– отметил певец.

Напомним, экс-возлюбленный Лободы, ведущий Геннадий Попенко также высказывался относительно женщины. Он отметил возможность звезд, которые работали до вторжения на Россию, продолжить свою карьеру в Украине, если те переоценят свои поступки и будут исправлять ошибки прошлого.