Відомо, що Лобода презентувала україномовний альбом у 2023 році. Втім, артистка не має наміру відмовлятись від російської, про що неодноразово наголошувала.

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Думки українців стосовно Світлани розділилися: хтось з нетерпінням очікує на її виступи, а хтось так і не пробачив співпрацю з Росією. Сєрга прокоментував спроби Лободи закріпитися знову в Україні. Він зауважив, що країна її не відштовхнула, а показала теперішнє становище справ.

Найяскравішим проявом реакції громадян чоловік назвав скандальне повернення Світлани до Харкова. Тоді співачка принизила 16-річну дівчину у Харкові, яка прийшла на її виступ із плакатом "Харків без Лободи".

Річ у тому, що завжди сила спроби й сила бажання вимірюється результатом, який досягнутий. Якщо ти хочеш увійти в цю спільноту, то ти маєш зрозуміти, чим ти готовий пожертвувати заради цього. В цьому випадку, це жертва персоною, цим самим его. Вона не захотіла приносити цю жертву,

– наголосив Коля.

Військовий запевнив, що українці вміють пробачати, але для цього треба перепросити. Однак, їй варто робити це, доки вона не реабілітується в очах громадян.

Вона побачила ціну, яку доводиться платити за помилки, і вона не була згодна з цією ціною. Насправді Україна, український народ, люди, вони вміють пробачати. Але для того, щоб тебе пробачили, потрібно попросити вибачення. І попросити це не так, якби ти це хотів зробити, а так, як це буде працювати,

– зазначив співак.

Нагадаємо, екскоханий Лободи, ведучий Геннадій Попенко також висловлювався щодо жінки. Він наголосив на можливості зірок, які працювали до вторгнення на Росію, продовжити свою кар'єру в Україні, якщо ті переоцінять свої вчинки та виправлятимуть помилки минулого.