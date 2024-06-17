В то же время звезда прокомментировал творческую судьбу своей экс-возлюбленной Лободы в Украине. Геннадий назвал несколько условий, при которых ее полноценное возвращение в шоубизнес возможно.

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Попенко отметил, что каждый случай – индивидуален. К тому же каждый артист имеет свой творческий путь и убеждения. Впрочем, звезды, которые работали до вторжения на Россию, таки могут продолжить свою карьеру в Украине, если переоценят свои поступки и будут исправлять ошибки прошлого.

Если у артиста есть стопроцентная искренность, понимание прошлых ошибок, неподдельное желание их исправить, то общество это оценит и примет такого художника. Если же зашквары все равно тянутся и слова расходятся с делами, то стоило ли начинать перевоплощение?

– заверил ведущий.

Также военный признался, что ничего не советовал бы экс-возлюбленной Лободе, которая покинула Россию после 24 февраля 2022 года. Он добавил, что она взрослый и умный человек, который не нуждается в указаниях.

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