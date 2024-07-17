Об искренней любви: KOLA презентовала саундтрек к украинской комедии "Когда ты выйдешь замуж"

Романтическая комедия "Когда ты выйдешь замуж?" в этом году выйдет на экраны. Саундтреком к ленте стал новый хит от певицы KOLA.

Команда романтической комедии "Когда ты выйдешь замуж?" презентовала официальный саундтрек к фильму на кинорынке юбилейного XV Одесского международного кинофестиваля команда. Этой композицией стала песня KOLA – "Цілуй".

К слову Вы тва*юки, и Бог все видит, – KOLA призналась, что знает, кто причастен к блокированию ее клипа

Первый официальный саундтрек к фильму – это романтическая композиция об искренней и безусловной любви. Она дополняет и отражает атмосферу авантюрно-романтической комедии.

KOLA посетила презентацию саундтрека лично. Она устроила сюрприз для гостей и акапельно исполнила свой хит в кинозале. Артистка призналась, что очень любит эту песню и рада, что она вдохновила других.

Эта история очень похожа на мою жизнь. Я также когда-то поехала в другую страну и там встретила своего будущего мужа, свою настоящую любовь. Это случается не только в фильмах, но и в жизни. Самое важное сегодня – это сам человек, его чувства, его ощущения, его переживания. Всех нас держит любовь,

– поделилась певица.



KOLA презентовала саундтрек фильма / Фото пресс-службы

О чем рассказывает фильм "Когда ты выйдешь замуж?"

Лента рассказывает историю молодой девушки, которая неожиданно оказывается в центре увлекательной зарубежной авантюры, связанной с искусством. Главная героиня, пытаясь разобраться со своими чувствами и сохранить любовь, проходит через череду веселых и напряженных приключений.

По мнению автора и режиссера фильма Алексея Комаровского, новая песня KOLA идеально подходит для фильма.

Эта песня прекрасно отражает атмосферу ленты и вдохновляет романтическую линию наших героев. Мы даже создали отдельное видео для нее,

– сказал он.

На презентации команда фильма представила видеоклип под официальный саундтрек KOLA с эксклюзивными кадрами из комедии. В видео показали романтические сцены, множество поцелуев и невероятные пейзажи.

На презентации присутствовали: KOLA, Тарас Цимбалюк, Алексей Комаровский, Владимир Остапчук, Ирина Кудашова, Юла, Марина Аристова, Анна Малиновская.

Презентация саундтрека фильма / Фото пресс-службы