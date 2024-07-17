Команда романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?" презентувала офіційний саундтрек до фільму на кіноринку ювілейного XV Одеського міжнародного кінофестивалю команда. Цією композицією стала пісня KOLA – "Цілуй".

До слова Ви тва*юки, і Бог усе бачить, – KOLA зізналася, що знає, хто причетний до блокування її кліпу

Перший офіційний саундтрек до фільму – це романтична композиція про щире та безумовне кохання. Вона доповнює та відображає атмосферу авантюрно-романтичної комедії.

KOLA завітала на презентацію саундтреку особисто. Вона влаштувала сюрприз для гостей та акапельно виконала свій хіт у кінозалі. Артистка зізналась, що дуже любить цю пісню й рада, що вона надихнула інших.

Ця історія дуже схожа на моє життя. Я також колись поїхала до іншої країни і там зустріла свого майбутнього чоловіка, своє справжнє кохання. Це трапляється не лише у фільмах, а й у житті. Найважливіше сьогодні – це сама людина, її почуття, її відчуття, її переживання. Усіх нас тримає любов,

– поділилась співачка.



KOLA презентувала саундтрек фільму / Фото пресслужби

Про що розповідає фільм "Коли ти вийдеш заміж?"

Стрічка розповідає історію молодої дівчини, яка несподівано опиняється в центрі захопливої закордонної авантюри, пов'язаної з мистецтвом. Головна героїня, намагаючись розібратися зі своїми почуттями та зберегти кохання, проходить через низку веселих і напружених пригод.

На думку автора і режисера фільму Олексія Комаровського, нова пісня KOLA ідеально підходить для фільму.

Ця пісня чудово відображає атмосферу стрічки та надихає романтичну лінію наших героїв. Ми навіть створили окреме відео для неї,

– сказав він.

На презентації команда фільму презентувала відеокліп під офіційний саундтрек KOLA з ексклюзивними кадрами з комедії. У відео показали романтичні сцени, безліч поцілунків та неймовірні краєвиди.

На презентації були присутні: KOLA, Тарас Цимбалюк, Олексій Комаровський, Володимир Остапчук, Ірина Кудашова, Юла, Марина Арістова, Анна Малиновська.

Презентація саундтреку фільму / Фото пресслужби