Команда романтической комедии "Когда ты выйдешь замуж?" презентовала официальный саундтрек к фильму на кинорынке юбилейного XV Одесского международного кинофестиваля команда. Этой композицией стала песня KOLA – "Цілуй".
К слову Вы тва*юки, и Бог все видит, – KOLA призналась, что знает, кто причастен к блокированию ее клипа
Первый официальный саундтрек к фильму – это романтическая композиция об искренней и безусловной любви. Она дополняет и отражает атмосферу авантюрно-романтической комедии.
KOLA посетила презентацию саундтрека лично. Она устроила сюрприз для гостей и акапельно исполнила свой хит в кинозале. Артистка призналась, что очень любит эту песню и рада, что она вдохновила других.
Эта история очень похожа на мою жизнь. Я также когда-то поехала в другую страну и там встретила своего будущего мужа, свою настоящую любовь. Это случается не только в фильмах, но и в жизни. Самое важное сегодня – это сам человек, его чувства, его ощущения, его переживания. Всех нас держит любовь,
– поделилась певица.
KOLA презентовала саундтрек фильма / Фото пресс-службы
О чем рассказывает фильм "Когда ты выйдешь замуж?"
Лента рассказывает историю молодой девушки, которая неожиданно оказывается в центре увлекательной зарубежной авантюры, связанной с искусством. Главная героиня, пытаясь разобраться со своими чувствами и сохранить любовь, проходит через череду веселых и напряженных приключений.
По мнению автора и режиссера фильма Алексея Комаровского, новая песня KOLA идеально подходит для фильма.
Эта песня прекрасно отражает атмосферу ленты и вдохновляет романтическую линию наших героев. Мы даже создали отдельное видео для нее,
– сказал он.
На презентации команда фильма представила видеоклип под официальный саундтрек KOLA с эксклюзивными кадрами из комедии. В видео показали романтические сцены, множество поцелуев и невероятные пейзажи.
На презентации присутствовали: KOLA, Тарас Цимбалюк, Алексей Комаровский, Владимир Остапчук, Ирина Кудашова, Юла, Марина Аристова, Анна Малиновская.
Презентация саундтрека фильма / Фото пресс-службы