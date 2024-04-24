Даже Укрпочта присоединилась к тренду: тикток заполонили видео о загадочной Klavdia Petrivna

Недавно во Дворце спорта состоялся дебют инкогнито-исполнительницы, известной под псевдонимом Klavdia Petrivna. Это было первое выступление певицы, но она не раскрыла свое лицо перед зрителями. Как следствие, тикток заполнили видео об этой загадочной артистке.

Некоторые пользователи создали видеопародии на исполнительницу, а другие пытаются разгадать тайну личности Klavdia Petrivna. Даже домашние любимцы блогеров присоединились к этому тренду.

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Какие видео о Klavdia Petrivna вирусные в тиктоке

Большинство роликов о том, что инконито-исполнительница после своего перформанса в Киеве заполонила их рекомендации. Блогеры, в свою очередь, решили не отставать. Так, люди с помощью различных подручных средств пытаются повторить образ звезды – платье-накидку насыщенного красного цвета, черную конусообразную шляпу, которая добавляла ей загадочности, отбрасывая тень на лицо, и даже длинные ногти.

Укрпочта тоже присоединилась к тренду.

Другие пользователи решили привлечь своих домашних любимцев. Они выставляют ролики, где одевают животных так, как Klavdia Petrivna и в шутку "раскрывают тайну" певицы.

Что интересно, все эти видео набирают немало просмотров и лайков. Так, на первом ролике с собакой уже более 25 тысяч лайков.

Кто на самом деле может скрываться под маской загадочной артистки