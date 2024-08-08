Секрет певицы раскрыт: Klavdia Petrivna и Маша Кондратенко выпустили красноречивый клип
Источник:Klavdia Petrivna
Украинские певицы Klavdia Petrivna и Маша Кондратенко презентовали совместную песню и клип. В нем артистки дали подсказку относительно настоящего лица анонимной звезды.
Инкогнито-исполнительница Klavdia Petrivna вместе с Машей Кондратенко выпустили песню "Їде дах", а также представили клип. Этот совместный трек звезд опровергает слухи о том, что Маша скрывается под образом анонимной певицы.
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Секрет раскрывается в клипе, где Маша Кондратенко играет роль специального корреспондента. Она едет в Girne City, чтобы узнать правду о Klavdia Petrivna.
За сюжетом, перед экранами наблюдают зрители разных возрастных категорий. Внимательные фаны могли заметить среди них белокурую девушку в очках (которую играет Соломия Опрышко), которая появляется в начале видео. Уже в конце, в тот самый момент, когда Klavdia Petrivna появляется на сцене в своем привычном загадочном образе со шляпой, девушка исчезает. Это намек на то, что именно она скрывается под образом инкогнито-исполнительницы.
Так Klavdia Petrivna дала еще одну подсказку относительно своего настоящего имени. Подтверждение тому, что блондинка в клипе – это действительно Соломия Опрышко, есть в титрах.
Поклонники певицы тоже поняли ее намек и пишут об этом в комментариях под клипом:
- "Я просто в шоке, какой только что был ход, все внимание в клипе занимает Маша, но никто не обращает внимания на тех трех людей, которые сидят перед телевизором. Я так понимаю, что беленькая – это и есть Клавдия – Соломия! Браво!";
- "Все, наконец-то показали кто она. Там, где трое людей сидят в кадре – третья – это Соломия Опрышко. Когда Клавдия в клипе выходит на сцену – Соломия исчезает из кадра";
- "Какой красивый голос у двоих! Очень красивая песня".
- "Такие люди вдохновляют. Приятно было бы увидеть сотрудничество с другими певцами или группами";
- "Очередная вирусная песня двух талантливых голосов".