Новая песня Нади Дорофеевой называется "Нитроглицерин". Певица отметила, что новый релиз рассказывает о ее силе, которая заключается в благодарности, принятии и готовности идти дальше.

К слову Надя Дорофеева призналась о болезни, с которой борется с 19 лет

В новом клипе, который представила Надя Дорофеева, снялась танцовщица Марина Кущева. Она передала рефлексию артистки через хореографию.

Концепт видео – в мотивации, которую каждый из нас находит и теряет по несколько раз в день. Когда кажется, что окружающему миру уже нечего предложить, а самым правильным решением будет просто остановиться на месте и перестать действовать. Самое главное и одновременно самое сложное – найти тот первый шаг к своей искре,

– поделилась певица.

Поклонники поделились впечатлениями от новой песни Дорофеевой. Они делятся любимыми строками и восхищаются артисткой:

"Любимая строка "смелым улыбается этот мир" ведь смелым открыты все пути";

"Под эту песню уже хочется танцевать и подпевать на твоих концертах";

"С первых нот влюбилась в песню. Это будет новый летний хит";

"Такие артисты заслуживают признания и уважения";

"Что за разрыв? Интересно, какие песни ждут нас в альбоме".

Этим новым треком Надя Дорофеева также анонсировала выход будущего полноформатного альбома.