Двойник, ИИ или другая женщина: в сети не поверили, что на видео настоящая Кейт Мидлтон

Два месяца прошло с момента "загадочного" исчезновения принцессы Уэльской, и вот, на днях появилось видео, где ее якобы увидели за шопингом в Виндзоре. Впрочем, публикация получила шквал критики от конспирологов - те утверждают, что на записи не настоящая Кейт.

Появление Миддлтон на публике должно было бы приглушить разнообразные теории, развернувшиеся на фоне ее длительного отсутствия. Однако, видео "разожгло" пользователей еще сильнее - они убеждены, что женщина на видео может быть двойником Кейт или продуктом искусственного интеллекта.

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Подождите... кто это черт возьми такая с принцем Уильямом? Вы все думаете то же, что и я, или мне надо идти в (магазин оптики) Specsavers?,

- отмечают в сети.

Это не она. Выше скулы, другие глаза, другая улыбка, другая походка, более тонкое телосложение. Несет сумку после операции на животе. Двойник,

- пишут в комментариях к видео.

Я видел более убедительные фото пришельцев,

- шутят пользователи.

Сгенерировано ИИ, еще и не слишком хорошо. Это сокрытие становится все более смущающим и позорным в одинаковой степени,

- пишут в соцсетях.

Действительно ли на видео Кейт Мидлтон?

Беспокойство относительно Кейт выросло после сообщений о том, что принцесса Уэльская пережила операцию на брюшной полости. Некоторые из конспирологов предполагали, что настоящей причиной ее отсутствия может быть измена принца Уильяма. Или же подозревали, что операция не была удачной.

Несмотря на это, остальных пользователей видео успокоило. Мол, если Кейт после операции выходит в свет, еще и носит пакеты, значит, чувствует себя хорошо.

Кейт абсолютно сумасшедшая, ведь как можно пройти через серьезную операцию, когда о тебе распространяют самые отвратительные слухи и теории заговора, подвергнуться нападкам и преследованиям со стороны диванных критиков, и все равно быть такой замечательной и беззаботной,

- пишут в сети.

Вот честно, Кейт могла бы подойти к кому-то из этих идиотов, дать по морде, сказать, что она - принцесса Кейт... и они все равно бы сказали, что она двойник или клон, или еще какую-то конченую безумную конспирологию, которую понапридумывали! Она на ногах, выглядит счастливой и здоровой... время прекратить это безумие!,

- добавляют пользователи.

Что случилось с Кейт Мидлтон