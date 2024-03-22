Кейт Миддлтон больна раком: принцеса проходит химиотерапию
Источник:принц и принцесса Уэльские
Принцесса Уэльская впервые за долгое время появилась на видео. В обращении к публике она сообщила о раке. Сейчас Кейт Миддлтон проходит лечение.
42-летняя Кейт Миддлтон рассказала о своем состоянии здоровья в видеообращении. Прежде всего она поблагодарила за все замечательные сообщения и пожелания.
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Кейт Миддлтон болеет раком
Принцесса Уэльская призналась, что несколько последних месяцев были крайне сложными для всей семьи. Она сообщила, что в январе перенесла операцию на брюшной полости. Тогда казалось, что рак не коснется ее состояния здоровья.
Послеоперационные тесты выявили у нее онкологическое заболевание.
Это, конечно, стало огромным шоком, и мы с Уильямом делали все возможное, чтобы сохранить приватность ради нашей молодой семьи,
– рассказала принцесса Уэльская.
Видеообращение Кейт Миддлтон:
Принцесса Кэтрин отметила, что начала лечение. Она чувствует себя хорошо и с каждым днем становится сильнее. Ее Высочество не стала уточнять, о каком именно типе рака идет речь. Кейт находится на ранних стадиях лечения. Это профилактическая химиотерапия.
Особенно сложным для семьи было рассказать о заболевании детям. Сейчас они, а также принц Уильям, являются поддержкой для принцессы.
Нам понадобилось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи так, как им это удобно, и заверить их, что со мной все будет хорошо. То, что Уильям рядом со мной, также является прекрасным источником утешения и успокоения. Как и любовь, поддержка и доброта, которую проявляют так много из вас. Это так много значит для нас обоих,
– добавила принцесса Уэльская.
Последние новости о Кейт Миддлтон
- В январе Кенсингтонский дворец сообщил о срочной операции на брюшной полости, которую перенесла Кейт Миддлтон. Она оставалась в больнице определенное время, а затем вернулась домой для реабилитации. Во дворце предупреждали, что восстановление продлится вплоть до Пасхи.
- Принцесса Уэльская появилась на публике только через два месяца после операции. Ее сфотографировали, когда Кейт находилась в авто со своей матерью.
- Кейт Миддлтон долгое время не была на публике. Ее первое фото с периода операции оказалось отредактированным, что озадачило поклонников. В сети начали распространять различные версии ее исчезновения: писать о разводе с принцем Уильямом, пластической операции или даже осложнениях после хирургического вмешательства.