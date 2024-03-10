Вместе с детьми: в сети появилось новое фото Кейт Миддлтон, которая проходит реабилитацию

10 марта 2024, 14:00
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Инстаграм принца и принцессы Уэльских

После операции на брюшной полости принцесса Уэльская редко появлялась на публике, поэтому и фото Кейт Миддлтон в сети не было. Однако теперь королевская семья опубликовала новую фотографию Ее Высочества вместе с принцем Джорджем, Луи и принцессой Шарлоттой.

На снимке Кэтрин с детьми выглядели очень счастливыми. Интересно, что недавно папарацци подловили принцессу Уэльскую во время прогулки с ее мамой, что свидетельствует о положительном восстановлении жены принца Уильяма после операции.

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Как выглядит Кейт Миддлтон сегодня

По случаю Дня Матери, который в Великобритании празднуют 10 марта, в инстаграме принца и принцесс Уэльских опубликовали фотографию Кэтрин с детьми.

На фото улыбающаяся Ее Высочество сидит на стуле в окружении принца Джорджа, который стоял позади нее, одновременно принцесса Шарлотта встала справа, а принц Луи – слева.

Спасибо за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку в течение последних двух месяцев,
– отметили под публикацией.

Интересно, что автором фотографии является принц Уильям. Это первое официальное фото принцессы Уэльской в 2024 году.

Что известно о состоянии здоровья Кейт Миддлтон

  • В начале года принцессе Уэльской сделали плановую операцию на брюшной полости. Процедура была плановой и не связана с онкологическими заболеваниями.
  • После операции Кэтрин некоторое время находилась в больнице, а затем вернулась домой.
  • Сейчас физиотерапевты помогают Ее Высокости с реабилитацией. В то же время это довольно длительный процесс.
  • Известно, что сейчас ее самочувствие хорошее. Недавно она с принцем Уильямом и детьми ездила на небольшой отдых в поместье Сандрингем в Норфолке.
  • Ожидается, что Кейт Миддлтон вернется к выполнению своих королевских обязанностей после Пасхальных праздников.
Автор: Софія Хомишин