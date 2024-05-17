Кейт Миддлтон рассекретила трогательное прозвище принцессы Шарлотты

Каждый член королевской семьи имеет длинное официальное имя. Но за закрытыми дверями все не так формально. Стало известно, какое милое прозвище имеет принцесса Шарлотта.

Полное имя единственной дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон – Шарлотта Елизавета Диана Уэльская. Но через недолгое время после ее рождения родители придумали ей короткое прозвище.

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Какое прозвище у принцессы Шарлотты

Инфлюенсер Лаура-Энн Барр в 2019 году посетила Виндзор-Парк. Там она услышала, что принцесса Уэльская назвала свою дочь не Шарлоттой, а "Лотти".

Считается, что Шарлотту так называют еще и школьные друзья – Лотти Уэльс, в честь новых титулов, которые получили ее родители после смерти Елизаветы II.



Принцесса Шарлотта / Фото из инстаграма королевской семьи

Королевский корреспондент Vanity Fair Кэти Никол рассказывала, что это не единственное прозвище Шарлотты. Родители также говорят на нее "принцесса-воин" из-за соответствующего характера.

Какие прозвища у других членов королевской семьи