Пока принцесса лечится от рака: у семьи Кейт Миддлтон появились серьезные проблемы

Кейт Миддлтон борется с раком, тем временем у ее родителей назрела немалая проблема. Семейный бизнес находится в затруднительном положении.

Мама принцессы Уэльской всячески поддерживает дочь в ее борьбе с болезнью. И пытается защитить от еще одной беды, которая произошла с семейным бизнесом.

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Мать Кейт Миддлтон столкнулась с долгами

Кэрол и Майкл Миддлтон не могут выплатить серьезные долги. Их бизнес The Party Pieces Company находится в трудной ситуации. Родители Кейт не могут рассчитать расходы фирмы на банкротство, что составляет 260 тысяч фунтов стерлингов (около 330 тысяч долларов).

Фирма, которая отвечает за дело о несостоятельности бизнеса Миддлтонов, сообщила, что пара не может оплатить всю сумму. Еще в прошлом году их компания задолжала 2,6 миллиона фунтов стерлингов кредиторам.

Впрочем мать Кейт Миддлтон оберегает ее от этих проблем, чтобы у дочери не появлялось новых забот.

Кэрол отчаянно пытается заставить Кейт полностью сосредоточиться на своем выздоровлении. Это очень тревожное время для семьи, но они не ждут никакой помощи от своих детей и не хотят, чтобы они волновались,

– говорят инсайдеры.

Болезнь Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости, после чего длительное время не выходила на публику. Уже в то время, после дополнительных анализов, Кейт Миддлтон узнала о раке. Она не объявляла информацию сразу, чтобы уберечь семью от шума.

Жена принца Уильяма 22 марта наконец сообщила о том, что у нее диагностировали рак. Кэтрин призналась, что последние несколько месяцев были сверхсложными для нее и всей семьи. Она была шокирована увидеть результаты анализов.

Пока неизвестно, от какого рака лечится принцесса. В конце февраля Кейт Миддлтон начала курс химиотерапии. Она полностью настроена на выздоровление и окружена поддержкой всей семьи.