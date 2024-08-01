Кейт Миддлтон планирует появиться на публике совсем скоро: СМИ назвали детали

Принцесса Уэльская не возвращается к королевским обязанностям, ведь продолжает лечение. Несмотря на это, Кейт Миддлтон в ближайшее время планирует появиться на публике.

На следующей неделе принц Уильям планирует отправиться на Олимпийские игры-2024, проходящие в Париже. Вместе с ним может отправиться и Кейт Миддлтон.

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Источник, близкий к королевской семье, сообщил, что Кейт Миддлтон с нетерпением ждет возможности пересечь Ла-Манш.

Принцесса хотела бы поехать на Олимпиаду. У нее остались очень теплые воспоминания о Лондоне 2012 года, и она хочет поехать на другие Игры, пока они так близко от дома,

– говорит инсайдер.

Однако еще неизвестно, действительно ли принцесса посетит Олимпийские игры. Окончательное решение зависит от того, как будет чувствовать себя Кэтрин и дадут ли ей разрешение врачи.

Напомним, Кейт Миддлтон дважды появлялась на публике после признания о болезни. Она поразила публику на торжественном параде Trooping the Colour, а затем посетила мужской финал Уимблдона.