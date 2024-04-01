Кроме того, они показали, как отметили Пасху. Show 24 собрал информацию о том, как праздновали Пэрис Хилтон, семейство Кардашян, Риз Уизерспун и другие знаменитости.
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Пэрис Хилтон
В Пасху актриса поделилась милыми праздничными фото с сыном. Знаменитость с малышом позировали на лестнице, которая была украшена разнообразными фигурками в виде зайчиков, яиц и цыплят.
Я и мой маленький пасхальный медвежонок,
– написала под фото Пэрис.
Впоследствии она распространила и другие фотографии. Выяснилось, что праздник звезда с семьей отметили на Карибах на побережье Сент-Бартса.
Виктория Бекхэм
Пасху певица провела вместе с семьей на яхте в Майами. По случаю праздника они надели заячьи ушки. На семейной вечеринке все развлекались, танцуя, пели и фотографировались.
Семейство Кардашян
Накануне Пасхальных праздников Крис Дженнер распространила архивные семейные фото с детьми и мужем.
Уже на саму Пасху вся семья собралась в доме Криса на праздничный обед. Стол был хорошо украшен, а дети получили милые подарки.
Нашим детям повезло иметь лучшую бабушку,
– подчеркнула Ким.
Семейство Кардашян отпраздновало Пасху / Скриншоты из инстаграмм-сторис
Рози Хантингтон-Уайтли
Жена голливудского актера Джейсона Стейтема устроила праздник для своих детей. К ним в гости пришел пасхальный кролик и раздал малышам сладости.
Рози Хантингтон-Уайтли отпраздновали Пасху / Скриншоты из инстаграмм-сторис
Хейли Бибер
Модель также поздравила поклонников с Пасхой и показала гигантские шоколадные яйца, где были написаны их с Джастином имена.
Хейли Бибер отпраздновала Пасху / Скриншот из инстаграмм-сторис
Хейли и Джастин Бибер отпраздновали Пасху / Скриншот из инстаграмм-сторис
Риз Уизерспун
Актриса по случаю праздника в своих инстаграмм-сторис показала пасхальный торт и милую собаку.
Риз Уизерспун отпраздновала Пасху / Скриншот из инстаграмм-сторис
Собака Риз Уизерспун / Скриншот из инстаграмм-сторис
Билли Айлиш
Исполнительница также решила поделиться с фанами праздничным фото. Она выставила свою пасхальную корзину, которая была наполнена сладостями.
Билли Айлиш отпраздновала Пасху / Скриншот из инстаграмм-сторис