Крім того, вони показали, як відзначили Великдень. Show 24 зібрав інформацію про те, як святкували Періс Гілтон, сімейство Кардашян, Різ Візерспун та інші знаменитості.

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Періс Гілтон

У Великдень акторка поділилася милими святковими фото з сином. Знаменитість з малюком позували на сходах, які були прикрашені різноманітними фігурками у вигляді зайчиків, яєць та курчат.

Я і моє маленьке великоднє ведмежа,

– написала під фото Періс.

Згодом вона поширила й інші світлини. З'ясувалося, що свято зірка з сім'єю відзначили на Карибах на узбережжі Сент-Бартса.

Вікторія Бекхем

Великдень співачка провела разом з родиною на яхті в Маямі. З нагоди свята вони одягнули заячі вушка. На родинній вечірці всі розважалися, танцюючи, співаючи та фотографуючись.

Сімейство Кардашян

Напередодні Великодніх свят Кріс Дженнер поширила архівні сімейні фото з дітьми та чоловіком.

Вже на сам Великдень вся родина зібралася в будинку Кріса на святковий обід. Стіл був гарно прикрашений, а діти отримали милі подарунки.

Нашим дітям пощастило мати найкращу бабусю,

– підкреслила Кім.

Сімейство Кардашян відсвяткувало Великдень / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Дружина голлівудського актора Джейсона Стейтема влаштувала свято для своїх дітей. До них у гості завітав великодній кролик і роздав малечі солодощі.

Розі Гантінгтон-Вайтлі відсвяткували Великдень / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Гейлі Бібер

Модель також привітала шанувальників з Великоднем і показала гігантські шоколадні яйця, де були написані їхні з Джастіном імена.



Гейлі Бібер відсвяткувала Великдень / Скриншот з інстаграм-сторіс



Гейлі та Джастін Бібер відсвяткували Великдень / Скриншот з інстаграм-сторіс

Різ Візерспун

Акторка з нагоди свята у своїх інстаграм-сторіс показала великодній торт і милу собаку.



Різ Візерспун відсвяткувала Великдень / Скриншот з інстаграм-сторіс



Собака Різ Візерспун / Скриншот з інстаграм-сторіс

Біллі Айліш

Виконавиця також вирішила поділитися з фанами святковим фото. Вона виставила свій великодній кошик, який був наповнений солодощами.



Біллі Айліш відсвяткувала Великдень / Скриншот з інстаграм-сторіс