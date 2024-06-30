Скандальный рэпер Канье Уэст прилетел в Москву, – росСМИ

Известного американского рэпера Канье Уэста заметили в российской столице – Москве. 29 июня, он прибыл туда по особому случаю.

Об этом стало известно от российского продюсера Яны Рудковской. Она даже заявила, что певец приехал с концертом, но это не подтвердилось.

Не пропустите Менеджер фронтмена Crazy Town Сета Бинзера назвал причину смерти музыканта

Уэст прилетел из США в Россию, где остановился в одном из отелей. Канье с охраной увидели возле его временного жилья.

Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу! Мегакрутой он, конечно! Что тут вообще говорить,

– отметила Рудковская.



Канье Уэст в России / Скриншот из видео

Впрочем, желание россиянки не является реальностью. Дело в том, что Канье прибыл в Москву не из-за концерта, а из-за дня рождения скандального дизайнера Гоши Рубчинского, с которым полгода назад начал сотрудничество.

29 июня, мужчина отметил 40-летие. К тому же на праздновании присутствовали только родственники путиниста и его друзья, среди которых и скандальный американец. Также Уэст якобы познакомился с мамой Рубчинского в семейном доме.



Канье Уэст и Гоша Рубчинский / Фото Рос СМИ

Уже 30 июня, Гоша и Канье гуляли по Москве и впоследствии планируют провести время с друзьями. Вероятно, жена Уэста, Бьянка Цензори прилетела в Россию вместе с рэпером.

Что известно о сотрудничестве Канье Уэста с Рубчинским