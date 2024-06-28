Сет Бинзер умер в возрасте 49 лет. Это произошло в его собственном доме в Лос-Анджелесе.
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Причиной смерти американского музыканта стала передозировка наркотиками.
Сет Бинзер, после борьбы с зависимостью и стремительного успеха Crazy Town с песней Butterfly, так и не смог выйти на более успешный уровень, чтобы справиться со своей зависимостью. Мы все пытались, но в конце концов все потерпели неудачу, иначе он все еще был бы здесь,
– рассказал менеджер артиста.
Менеджер уточнил, что трагедия произошла из-за сочетания лекарств, которые отпускались по рецепту, и наркотиков. В то же время судмедэксперт Лос-Анджелеса ожидает результаты экспертизы, чтобы подтвердить информацию.
История Сета Бинзера
- Музыкант начал заниматься делом своей жизни в 1992 году со своим коллегой. Сначала они создали группу Brimstone Sluggers, что в 1995 году стал Crazy Town.
- Главным хитом группы считается песня Butterfly, которая вошла в десятку лучших клипов века MTV и заняла первое место в чарте Billboard Hot 100.
- Группа Crazy Town распалась в 2003 году, сразу после выхода второго альбома Darkhorse. В 2004 году Сет Бинзер начал сольную карьеру и выпустил сингл Slide Along Side.
- В феврале 2013 года Бинзер был арестован за хранение наркотических веществ и приговорен к трехлетнему испытательному сроку. На протяжении всей карьеры музыкант был открытым в отношении злоупотребления запрещенными веществами и рассказывал о попытках реабилитации.