Про це стало відомо від російської продюсерки Яни Рудковської. Вона навіть заявила, що співак приїхав з концертом, але це не підтвердилося.

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Вест прилетів з США до Росії, де зупинився в одному з готелів. Каньє з охороною побачили біля його тимчасового помешкання.

Зупинився у самому серці столиці! Схрестили пальці по шоу! Мегакрутий він, звісно! Що тут взагалі казати,

– зазначила Рудковська.



Каньє Вест у Росії / Скриншот з відео

Втім, бажання росіянки не є реальністю. Річ у тім, що Каньє прибув до Москви не через концерт, а через день народження скандального дизайнера Гоші Рубчинського, з яким пів року тому розпочав співпрацю.

29 червня, чоловік відзначив 40-річчя. До того ж на святкуванні були присутні тільки родичі путініста та його друзі, серед яких і скандальний американець. Також Вест нібито познайомився з мамою Рубчинського у сімейному будинку.



Каньє Вест і Гоша Рубчинський / Фото Рос ЗМІ

Вже 30 червня, Гоша і Каньє гуляли Москвою та згодом планують провести час з друзями. Ймовірно, дружина Веста, Б'янка Цензорі прилетіла до Росії разом з репером.

Що відомо про співпрацю Каньє Веста з Рубчинським