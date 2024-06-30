Про це стало відомо від російської продюсерки Яни Рудковської. Вона навіть заявила, що співак приїхав з концертом, але це не підтвердилося.
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Вест прилетів з США до Росії, де зупинився в одному з готелів. Каньє з охороною побачили біля його тимчасового помешкання.
Зупинився у самому серці столиці! Схрестили пальці по шоу! Мегакрутий він, звісно! Що тут взагалі казати,
– зазначила Рудковська.
Каньє Вест у Росії / Скриншот з відео
Втім, бажання росіянки не є реальністю. Річ у тім, що Каньє прибув до Москви не через концерт, а через день народження скандального дизайнера Гоші Рубчинського, з яким пів року тому розпочав співпрацю.
29 червня, чоловік відзначив 40-річчя. До того ж на святкуванні були присутні тільки родичі путініста та його друзі, серед яких і скандальний американець. Також Вест нібито познайомився з мамою Рубчинського у сімейному будинку.
Каньє Вест і Гоша Рубчинський / Фото Рос ЗМІ
Вже 30 червня, Гоша і Каньє гуляли Москвою та згодом планують провести час з друзями. Ймовірно, дружина Веста, Б'янка Цензорі прилетіла до Росії разом з репером.
Що відомо про співпрацю Каньє Веста з Рубчинським
- У грудні 2023 року стало відомо, що Гоша долучився до бренду Yeezy, який заснував репер. Рубчинський став керівником відділу дизайну.
- Чоловік став помітною фігурою в індустрії моди. Він розпочав свій шлях з розробки дизайну вуличного одягу. Згодом став фотографом і засновником однойменного бренду.
- Втім, у 2018 році Гоша потрапив у скандал, де неповнолітній хлопець звинуватив росіянина у вимаганні інтимних фото. Пізніше з'явився інший чоловік, який стверджував те саме. Однак, Рубчинський заперечив усі слова хлопців.