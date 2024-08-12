Однако, теперь она впервые раскрыла, почему на самом деле пара разошлась. Оказывается, помехой супружеской жизни звезд стала дочь от первого брака Захура.

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По словам Камалии, еще до начала вторжения у нее были плохие отношения с женщиной. Однако, все стало только хуже, когда после 24 февраля 2022 года артистка уехала с детьми за границу в Лондон. Там она жила у дочери Мохаммада – Татьяны, потому что этого хотел муж.

Она никак не хотела общаться и мы никогда не встречались. Мы познакомились, когда я была на 8-м месяце беременности, и то ее попросили муж и папа Татьяны. Она приехала поздравить меня с днем рождения, но все равно я постоянно чувствовала холод и ревность,

– поделилась исполнительница.

Певица добавила, что дочь Захура негативно реагировала на резкие высказывания о россиянах, поскольку ее мать имела такое происхождение. Позже Татьяна начала мстить Камалии, тогда как Мохаммад не верил жене, которая рассказывала ему о ссорах. Артистка ожидала поддержки от мужа во время споров с его дочкой, но так ничего и не получила.

У меня и так психологическая нагрузка, и еще меня муж не поддержал, и я почувствовала себя одинокой. Меня перемкнуло просто. Ну и он мне сказал такую фразу, после которой я захотела развестись: "Что ты хочешь, я скорее с тобой разведусь, чем Таню брошу",

– заявила Камалия.

Однако, после разрыва общение экс-супругов только улучшилось. Звезды поддерживают дружеские отношения и часто отдыхают вместе с детьми.

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Напомним, Камалия и Захур воспитывают общих дочерей-двойняшек. Девочек назвали Арабеллой и Мирабеллой.