Однак, тепер вона вперше розкрила, чому насправді пара розійшлася. Виявляється, на заваді подружньому життю зірок стала донька від першого шлюбу Захура.

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За словами Камалії, ще до початку вторгнення у неї були погані стосунки з жінкою. Однак, все стало тільки гірше, коли після 24 лютого 2022 року артистка поїхала з дітьми за кордон до Лондона. Там вона жила у доньки Мохаммада – Тетяни, бо цього хотів чоловік.

Вона ніяк не хотіла спілкуватися і ми ніколи не зустрічалися. Ми познайомилися, коли я була на 8-му місяці вагітності, і то її попросили чоловік і тато Тетяни. Вона приїхала привітати мене з днем народження, але все одно я постійно відчувала холод і ревнощі,

– поділилася виконавиця.

Співачка додала, що донька Захура негативно реагувала на різкі висловлювання про росіян, оскільки її матір мала таке походження. Пізніше Тетяна почала мститися Камалії, тоді як Мохаммад не вірив дружині, яка розповідала йому про сутички. Артистка очікувала підтримки від чоловіка під час суперечок з його донькою, але так нічого і не отримала.

У мене і так психологічне навантаження, і ще мене чоловік не підтримав, і я відчула себе самотньою. Мене перемкнуло просто. Ну і він мені сказав таку фразу, після якої я захотіла розлучитися: "Що ти хочеш, я швидше з тобою розлучуся, ніж Таню кину",

– заявила Камалія.

Однак, після розриву спілкування експодружжя тільки покращилося. Зірки підтримують дружні стосунки та часто відпочивають разом з дітьми.

Камалія про розлучення з чоловіком: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Камалія і Захур виховують спільних доньок-двійнят. Дівчат назвали Арабеллою та Мірабеллою.