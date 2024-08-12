"Мисс Украина Вселенная-2022" любит удивлять поклонников неожиданными новостями о своей личной жизни. Так, в марте этого года она рассекретила имя избранника и показала его поклонникам.

Не пропустите Александр Пономарев впервые за долгое время показал 17-летнего сына: редкое фото

Теперь Виктория заявила о своей беременности. 30-летняя Апанасенко опубликовала эффектное фото, на котором предстала в длинном черном платье с вырезами на талии и ноге. На кадре виднеется беременный живот модели.

"Мама маленького львенка", – поделилась Виктория.

Поклонники Апанасенко уже поздравили ее с новым статусом. Они пожелали здоровья молодой мамочке и ее ребенку.

"О, поздравляю! Пусть родится здоровым и свободным! Счастья всей семье!";

"Поздравляю тебя! Желаю тебе невероятно красивого ребенка, как ты, а также умного и здорового. Пусть этот новый этап в твоей жизни принесет только радость и счастье. Ты будешь замечательной мамой!";

"Поздравляю вашу семью с таким замечательным событием! Крепкого здоровья мамочке и малышам!";

"Викуля, поздравляю! Скорейшего восстановления тебе и счастья малышам".

Напомним, Виктория заговорила о личной жизни в начале февраля 2023 года. Тогда она призналась, что ее сердце занято. Избранником девушки стал Александр Борняков – заместитель министра цифровой трансформации Украины по развитию ІТ-отрасли.